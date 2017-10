La peste fait au moins 54 morts à Madagascar, vigilance à La Réunion et Mayotte, écoles fermées aux Seychelles

Dans un communiqué, la députée a interpellé Jean-Yves Le Drian. "Quelles mesures la France compte prendre –et/ou pourrait renforcer- pour lutter contre une maladie aussi contagieuse. Elle souhaite également savoir si des recommandations d’ordre sanitaire seront prises quant aux déplacements entre Madagascar et la France et aussi entre Madagascar et La Réunion voisine", rapporte ledit communiqué.





Jeudi, les préfectures de La Réunion et de Mayotte ont fait de la "vigilance" des services de l'Etat concernant l'épidémie tout en rappelant qu'aucune restriction de circulation avec l'île n'était préconisée à ce stade." Afin de tenir compte de l'évolution de l'épidémie à Madagascar, Amaury de Saint-Quentin, préfet de La Réunion, s'est assuré que l'ensemble des services de l'État concernés anticipe un éventuel risque d'importation de cas de peste à La Réunion et soit en mesure de détecter et de prendre en charge rapidement et efficacement une personne présentant les symptômes de la maladie dès son arrivée", a indiqué la préfecture de la Réunion, dans un communiqué.





A Mayotte, "l'évolution du phénomène est suivie de près par les services de l'État et les services sanitaires. Les services concernés ont été appelés à la vigilance", et le préfet de Mayotte, Frédéric Veau, a rappelé que "les personnes qui envisagent un déplacement à Madagascar ou qui reviennent de cette île, sont invitées à consulter le site internet du ministère des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr) et le site de l'Agence régionale de santé de l'océan indien (https://www.ocean-indien.ars.sante.fr).





Madagascar se trouve à 685 km de Mayotte et 943 km de La Réunion.