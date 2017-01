Bana, la fillette qui tweetait depuis Alep, appelle Donald Trump à l'aide

"Vous devez faire quelque chose pour les enfants de Syrie parce qu'ils sont semblables aux vôtres et méritent de vivre en paix comme vous". Ce cri du coeur, Bana Alabed l'a envoyé directement à Donald Trump. Dans une lettre ouverte au nouveau président américain, tout juste investi, la jeune Syrienne de 7 ans, connue dans le monde entier pour ses tweets pendant le siège d'Alep, lui demande de l'aide.





"Je fais partie des enfants syriens qui ont souffert de la guerre en Syrie", écrit-elle dans son courrier, transmis par sa mère à la BBC. Et si elle a pu être évacuée en décembre vers la Turquie, tout le monde n'a pas eu cette chance. "Mon école a été détruite par les bombardements. Certains de mes amis sont morts".





Désormais, la fillette raconte qu'elle peut sortir et s'amuser, qu'elle peut même retourner à l'école. "Voilà pourquoi la paix est importante pour tout le monde, y compris pour vous", lui explique-t-elle. Mais actuellement "des millions d'enfants (...) souffrent dans différentes régions de Syrie et souffrent à cause des adultes". Sur les 300.000 personnes tuées pendant cette guerre, environ 15.000 étaient des enfants.