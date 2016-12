LA PHOTO DU JOUR - A Moscou, l'hommage de Poutine à son ambassadeur tué à Ankara

10/10VENDREDI 9 DÉCEMBRE - Une partie de la queue d'un dinosaure de 99 millions d'années conservée dans de l'ambre. Voici la découverte sans précédent mise au jour par des scientifiques, et qui permet de comprendre l'évolution et la structure du plumage de ces animaux disparus. Ce morceau de résine semi-translucide de la taille et de la forme d'un abricot sec, découvert sur un marché d'ambre en Birmanie en 2015, a saisi l'un des premiers moments de la divergence entre le plumage des oiseaux et celui des dinosaures, estiment des chercheurs. Ils ont utilisé un scanner et un microscope pour étudier le spécimen dans ses plus petits détails, avant que leur trouvaille ne soit dévoilée jeudi dans la revue scientifique américaine Current Biology.