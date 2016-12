LA PHOTO DU JOUR - Dubaï : le spectacle féérique du brouillard mêlé aux lumières de la ville

3/10MERCREDI 21 DÉCEMBRE - De l'enfer syrien au faste du pouvoir turque. La fillette Bana Al-Abed, devenue célèbre pour ses tweets décrivant le quotidien d'Alep, a été reçue avec sa famille par Recep Tayyip Erdogan. Dans une vidéo publiée sur le site de la présidence turque, on voit la jeune fille s'avancer avec assurance pour embrasser le chef de l'Etat et son épouse, talonnée par ses parents visiblement plus intimidés. "Notre fille d'Alep Bana Al-Abed et sa famille nous ont fait la joie de nous rendre visite au (palais) présidentiel", a déclaré le dirigeant sur son compte Twitter, partageant des photos le montrant assis avec la fillette sur ses genoux.