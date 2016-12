La police autrichienne distribue des alarmes anti-agressions sexuelles pour le Nouvel An

Triste réalité. La police autrichienne va distribuer 6000 alarmes de poche destinées à prévenir les agressions sexuelles lors des festivités de Noël et du Nouvel an. Un dispositif inédit mis en place un an après celles commises à Cologne, en Allemagne, dans la nuit du 31 au 1er janvier 2016. Pour rappel, le procureur avait fait état, en février, de 1 088 plaintes déposées, dont 470 pour agressions sexuelles et 618 pour vols, coups et blessures. Au total, plus de 70 personnes avaient été mises en examen. Plusieurs cas avaient également été recensés en Autriche, ce que le gouvernement tente cette année d'éviter.