La première femme pilote afghane demande l'asile politique aux Etats-Unis

Niloofar Rahmani ne rentrera pas dans son pays. La première femme pilote d’Afghanistan, venue suivre une formation de 15 mois avec l'armée de l'air américaine, a décidé de rester vivre aux Etats-Unis. La veille de son départ, initialement prévu samedi 24 décembre, elle a annoncé sa volonté de faire une demande d’asile politique aux Etats-Unis, expliquant craindre pour sa sécurité si elle retournait en Afghanistan. Cette décision, "extrêmement difficile" à prendre, selon elle, a suscité de nombreuses critiques, notamment dans son pays où elle incarnait un espoir pour des millions de jeunes femmes.





"Ce qu'elle a dit aux Etats-Unis était irresponsable et inattendu. Elle devait être un modèle pour les autres jeunes Afghans", a critiqué un porte-parole du ministère de la Défense, Mohammad Radmanesh. "Elle a trahi son pays. C'est une honte". Celle que l’on surnomme la "Top Gun afghane" est la première femme pilote d'aéronefs à voilure fixe (avions motorisés et planeurs) dans l'histoire du pays et est également la première femme intégrée à l'armée afghane depuis la chute des talibans en 2001. Elle avait reçu à ce titre le prix international des "femmes de courage" du département d'Etat américain.