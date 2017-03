La presse anglo-saxonne et internationale sous le choc au lendemain de l'attentat de Londres

Au lendemain de l’attaque terroriste survenue un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles et qui a frappé Londres mercredi après-midi, l’émotion est vive outre-Manche. Si l’identité de l’assaillant, décédé lors de l’attaque, n’a pour le moment pas encore été révélée, le bilan est de trois morts, sans compter l'assaillant, et 29 blessés. L’enquête se poursuit et la police pense que le suspect est lié à la mouvance islamiste.





Dans la presse britannique ce jeudi matin, un même mot revient sans cesse : terreur. The Independent titre ainsi "La terreur à Westminster" avec une victime au sol alors que The Times montre le suspect appréhendé par la police et titre "Assaut à Westminster". Le Daily Mirror considère lui l’attentat contre une attaque contre la démocratie quand The Daily Telegraph se veut ferme et déterminé : "Nous ne laisserons jamais le mal nous diviser".