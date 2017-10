La tempête tropicale Nate, en route vers les Etats-Unis, se transforme en ouragan

Nate devrait atteindre le sol américain aux premières heures de la journée de dimanche en tant qu'ouragan de catégorie 1, sur les 5 que compte l'échelle Saffir-Simpson, selon le SMN. Les autorités de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, dans le sud-est des Etats-Unis, ont émis un couvre-feu ce vendredi après-midi ainsi que des mesures d'évacuation obligatoire et volontaire dans certaines zones de basse altitude, particulièrement vulnérables aux inondations.





"Notre plus grande menace n'est pas forcément la pluie mais les vents et les vagues", a déclaré le maire de la Nouvelle-Orléans, Mitch Landrieu. "Nous anticipons son impact", a indiqué le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, qui a décrété l'état d'urgence.





Le sud-est des Etats-Unis a déjà été durement frappé en août par deux ouragans : Harvey au Texas et en Louisiane, qui a fait 42 morts et causé des dégâts matériels considérables, et Irma, qui, après avoir traversé les Antilles, a atteint la catégorie 5 et fait 12 morts en Floride.