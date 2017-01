La Terre a battu un nouveau record de chaleur en 2016

Depuis le début du XXIe siècle, la planète a déjà enregistré cinq années de chaleur record, en 2005, 2010, 2014, 2015 et 2016. "Même si on ne prend pas en compte le réchauffement dû à l'influence d'El Nino, 2016 reste l'année la plus chaude de l'histoire moderne", pointe le professeur Piers Forster, directeur du Centre international Priestley pour le climat à l'Université de Leeds, aux Royaume-Uni.





Avec une montée record du mercure de janvier à août, la température à la surface des terres et des océans a été supérieure de 0,94 degré Celsius à la moyenne du XXe siècle (qui était de 13,9°C), surpassant le précédent record de 2015 de 0,04°C, a précisé l'Agence américaine océanique et athmosphérique (NOAA).





Quant au mois de décembre 2016, la température à la surface des terres et des océans s'est située 0,79°C au-dessus de la moyenne du XXe siècle. Le mois dernier a ainsi été le troisième mois de décembre le plus chaud dans les annales, après 2014 et 2015.





Pour l'ensemble de 2016, la température à la surface des terres a été 1,43°C supérieure à la moyenne du XXe siècle, soit la plus élevée depuis 1880, battant le précédent record de 2015 de 0,10°C, a précisé la NOAA.