La venue controversée du chef de la diplomatie turc à Metz

En pleine campagne en Europe, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu a fait un crochet par la France. Sa venue, dans la ville de Metz, a fait polémique. Et pour cause, l’Europe s’inquiète de la dérive autoritaire du gouvernement turc. A tel point que, la veille, l’homme était persona non grata aux Pays-Bas.