La vidéo d’un jeune homme torturé en direct sur Facebook émeut les Etats-Unis

La date de l'agression remonte à ce mardi 3 janvier près de Chicago. Très rapidement, le caractère raciste de l'acte a été avancé, les agresseurs, deux hommes et deux femmes qui sont noirs, ayant crié à plusieurs reprises face à la victime, qui est blanche : "Fuck Donald Trump ! Fuck white people !". "Nous cherchons à déterminer si oui ou non il s'agit d'un crime de haine ou d’un acte stupide", a déclaré la police, qui a annoncé mercredi que les quatre suspects avaient été arrêtés et étaient actuellement en détention provisoire.