La Russie sous le choc après la diffusion d'une vidéo montrant un ours écrasé par des camions

La police de Iakoutie, une région de l'Extrême-Orient russe, a annoncé l'ouverture d'une enquête. "A l'heure actuelle, nous avons établi que la vidéo montre des habitants de Iakoutie", a déclaré à la télévision la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Irina Volk.





"Nous allons faire tout notre possible pour que ces vauriens reçoivent la punition la plus sévère", a pour sa part commenté sur sa page Facebook Sergueï Donskoï, le ministre russe de l'Environnement. "De tels crimes devraient être punis de la prison ferme", a encore ajouté le ministre.





Les ours qui n'arrivent pas à trouver un abri pour hiberner peuvent être dangereux et sont souvent abattus par les autorités s'ils se trouvent près des villes ou des villages en Russie. L'an passé, une vidéo montrant les ouvriers du bâtiment d'une base militaire de l'Arctique jetant un pétard à un ours en guise de nourriture avait déjà provoqué l'indignation.