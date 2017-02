La ville de Los Angeles versera 1,5 million de dollars aux parents d’une victime de bavure policière

Tandis que la France est plongée en pleine affaire Théo, l’affaire Ezell Ford a trouvé son dénouement aux Etats-Unis. Le conseil municipal de Los Angeles a en effet décidé de verser 1,5 million de dollars aux parents d'Ezell Ford, abattu par un officier de police à l’âge de 25 ans, en 2014, ce qui avait provoqué de vives tensions et des manifestations dans toute la ville. Le jeune homme, qui n’était pas armé et marchait alors près de son domicile, était atteint de schizophrénie. C’est son "attitude suspecte" qui avait conduit les deux policiers à l’appréhender. Et, lors de la rixe qui avait suivi, il avait tenté d’attraper l’arme d’un des deux officiers…