Un iceberg de 1000 milliards de tonnes vient de se détacher de l'Antarctique, doit-on craindre le pire ?

LCI : Allons-nous assister à une subite montée du niveau de la mer ?

Jean Jouzel : Il s'agit de l'un des plus gros icebergs jamais recensés et il sera difficile de prévoir sa progression. Il pourrait rester en un seul morceau mais il y a de fortes chances qu'il finisse par se fragmenter, ce qui le ferait fondre plus rapidement. Pour autant, cela n'aura pas d'impact sur le niveau des océans car il flottait déjà sur l'eau. En revanche, cet iceberg faisait partie d'une gigantesque barrière de glace, nommée "Larsen C", qui, à l'ouest de l'Antarctique, retient des glaciers capables, eux, de faire gagner 10 cm aux mers du monde s'ils finissaient par se trouver à terme exposés à l'océan. Privée de cet énorme pan de glace, Larsen C est de fait fragilisée. Il faut donc rester prudent.