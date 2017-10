Las Vegas : ce que l’on sait de la fusillade la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis

L’horreur à Las Vegas. Alors qu’une fusillade ayant fait plus de 50 morts et nécessité l'hospitalisation de 406 personnes a éclaté dans la soirée de dimanche, la célèbre ville du Nevada se retrouve saisie par l’effroi. Effroi d’autant plus grand que l’attaque s’est produite pendant le concert de clôture d’un important festival de musique country, qui accueillait plusieurs milliers de personnes non loin du Strip, l'avenue où se trouve la plupart des hôtels de luxe et casinos de prestige. C’est d’ailleurs depuis l’un d’eux, le Mandalay Bay, que le tireur, positionné au 32e étage, a perpétré son crime de masse en arrosant la foule. Lundi, Daech a d'ailleurs revendiqué l'attaque via son agence mais les autorités américaines démentent formellement tout "lien avec une organisation terroriste internationale".