Las Vegas : le tireur était embusqué au 32e étage du Mandalay Bay, un hôtel pharaonique où il a fait entrer 10 fusils d'assaut

Le lieu propose aussi un centre commercial, Le Mandalay Place, qui dénombre pas moins de 36 boutiques. S'y marier est également possible à La Sunrise and Sunset Chapels L'hôtel compte aussi deux spa (les Mandalay Spa et BathHouse Sp) ainsi que les Mandalay Beach et la Moorea Beach (soient deux véritables plages de sable) sont les deux plus grands espaces piscines du lieu. On peut aussi y admirer des requins, raies, reptiles et invertébrés avec l'aquarium le Shark Reef, l'un des plus importants du pays.





Le Mandalay Bay fut inauguré le 2 mars 1999. Les acteurs Dan Aykroyd, James Belushi, et John Goodman étaient présents et faisaient une parade en Harley-Davidson devant les portes du bâtiment le jour de son ouverture quand il fut lancé. A l'époque, il était classé comme le cinquième plus grand hôtel aux États-Unis.