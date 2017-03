Le Brexit, ça commence officiellement demain : quatre questions sur un divorce (qui s'annonce long, long, long)

Si Theresa May joue la carte de la fermeté avec un Brexit "dur", la réalité pourrait être toute autre. Elle ambitionne en effet de garder "l'accès le plus large possible" au marché unique, grâce à un "nouvel accord de libre-échange large, audacieux et ambitieux". Reste à convaincre ses anciens partenaires européens…

Autre paramètre à prendre en compte : les droits des Britanniques qui vivent dans des pays de l'UE. Theresa May va-t-elle réussir à les conserver ? En l'occurrence, le sort des citoyens européens déjà présents au Royaume-Uni pourrait servir de "monnaie d'échange."