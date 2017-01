Le djihadiste français Kevin Guiavarch extradé de Turquie vers la France

Visé par un mandat d'arrêt international, le Français Kevin Guiavarch, 24 ans, a été extradé de la Turquie vers la France, ce vendredi soir. Il avait rejoint la Syrie fin 2012, ralliant d'abord les rangs du Front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'intégrer l'EI. En juin 2016, il avait quitté la Syrie avec ses quatre femmes françaises et six enfants dans le but de rejoindre la France, se disant "repenti" dans une lettre adressée aux autorités françaises, avant d'être incarcéré en Turquie.





Expulsées par les autorités turques vers la France quelques semaines avant lui, ses quatre femmes ont été mises en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et placées en détention entre octobre et novembre 2016.