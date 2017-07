Le fils de Donald Trump avoue avoir rencontré une avocate russe lui promettant des informations compromettantes sur Hillary Clinton

Après ces révélations du New York Times, il semble bel et bien que l’équipe de campagne de Donald Trump était prête à accepter l’aide de la Russie pour déstabiliser sa concurrente Hillary Clinton. Le chef de l'équipe juridique de Trump a affirmé que le président était pas au courant de cette rencontre. Le fils du milliardaire confirme lui aussi que son père n’était pas au courant de l’entrevue.





Depuis le mois de novembre, plusieurs enquêtes, menées par le FBI et d’autres agences de renseignement américaines, sont en cours pour établir si des membres de l’équipe du milliardaire ou Donald Trump lui-même ont collaboré avec la Russie pour gagner la présidentielle américaine. Le président nie catégoriquement ces accusations depuis des mois sur Twitter et accuse les médias de produire des "fakes news" dans l’unique but de le déstabiliser.





Cette affaire n’en finit pas d’empoisonner la présidence Trump qui n’arrive guère à s’en dégager au vue des nombreuses révélations publiées par la presse américaine ces dernières semaines. Au G20 vendredi dernier, Donald Trump a rencontré pour la première fois Vladimir Poutine depuis son élection en novembre dernier. Lors de cet entretien, le milliardaire a pressé le président russe sur l’ingérence de son pays dans l’élection américaine, ce que Vladimir Poutine a "catégoriquement nié".