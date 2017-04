Le jour où Barack Obama a fait volte-face après avoir été au bord de frapper la Syrie

Dans un article publié en août 2016, les journalistes racontent les moments qui ont précédé le coup de fil entre les deux présidents. "Si l’on n’inflige rien pour un acte comme celui-là, on ne fera plus rien après", commente alors le chef de l’Etat français quelques minutes avant que Barack Obama ne lui annonce sa décision de ne pas frapper sans l’aval du Congrès. Une décision que François Hollande avouera regretter, deux ans plus tard. Il parlera même de "frustration" dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça : "Je ne sais pas ce que cela aurait donné, si on avait frappé. Peut-être qu’on se reverrait et que vous me diriez : 'Vous avez frappé mais il y a Daech qui est là, c’est de votre faute.' Ce que je peux dire, c’est qu’on n’a pas frappé… et il y a Daech".