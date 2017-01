Le Maroc ne veut plus de la burqa

Selon un "responsable de haut rang au ministère de l'Intérieur" contacté par le site Le360, cette décision serait motivée par des raisons sécuritaires. "Des malfrats ont à maintes reprises utilisé ce vêtement pour perpétrer leurs crimes", rappelle d'ailleurs la presse marocaine.





L'annonce de l'interdiction de la burqa a cependant jusqu'à présent suscité des réactions limitées. Et pour cause : le port de la burqa reste un phénomène extrêmement marginal au Maroc, où une majorité de femmes portent le simple hijab (qui ne couvre que les cheveux). Et contrairement à la France, la Belgique ou encore les Pays-Bas, aucune loi n'interdit, dans le royaume chérifien, le port du voile islamique intégral dans des lieux publics. Et le Conseil supérieur des Oulémas, une instance officielle chargée d'appuyer la politique religieuse musulmane du pays, ne s'est à ce jour jamais prononcé sur la question de l'interdiction du voile intégral.