Le meilleur rosé du monde est un vin vendu... 7 euros en supermarché

Tony Baines, le directeur commercial, s’est réjoui de la nouvelle : "La reconnaissance une fois de plus de la qualité de notre vin est le témoignage de notre dur travail pour offrir des produits exceptionnels à des prix imbattables."



Pour le jury du concours, le rosé se distingue notamment par un goût "riche en fruits d'été avec un palais d'acidité royal et un arôme en arrière-bouche rafraîchissant". Le vin est obtenu à partir de différents cépages de grenache, cinsault et syrah, dont les saveurs sont décrites comme "un mélange de fraises et fruits blancs, subtilement épicé". Avec une telle récompense, le breuvage disponible au Royaume-Uni, est évidemment en rupture de stock depuis plusieurs jours déjà. La médaille d'or a quant à elle été remportée par un vin blanc de prestige produit dans le département de la Loire.