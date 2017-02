Le milliardaire Warren Buffett salue la contribution des immigrants à la prospérité des États-Unis et tacle Donald Trump

Ancien soutien de Hillary Clinton durant la campagne présidentielle, Warren Buffett est l'un des hommes les plus riches du monde : sa holding Berkshire, qui possède notamment des parts dans les groupes Ketchup Heinz et Coca-Cola et a récemment investi dans le géant Apple, a profité de l'euphorie qui a saisi Wall Street après la victoire de Donald Trump en novembre et dégagé entre octobre et décembre un bénéfice net de 6,3 milliards de dollars.





En 2016, il est également devenu le conseiller d'Arnold Schwarzenegger dans l'émission de télévision "The Celebrity Apprentice". Emission précédemment présentée par Donald Trump, qui prend un malin plaisir à tacler l'acteur et ancien gouverneur de la Californie après des audiences décevantes.