Le ministre israélien de la Défense appelle les Juifs de France à quitter le pays qui n’est "pas leur terre"

Avigdor Lieberman n’en est pas à son coup d’essai. En 2003 déjà, il avait suggéré à propos de prisonniers palestiniens remis en liberté, qu’ils soient "transportés en autocar vers la mer Morte pour y être noyés".





Six ans plus tard, il fait une allusion peu dissimulée à la bombe atomique en vue de combattre le Hamas. "Nous devons combattre le Hamas, comme les Etats-Unis ont combattu les Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale". La même année où il appellera tout simplement à la création de deux Etats distincts : israélien et palestinien "ethniquement homogènes".





En 2010, il avait mis un terme à tout espoir de paix en déclarant qu’elle n’interviendrait pas "avant des décennies". Puis plus tard, en 2014, alors ministre des affaires étrangères, il qualifie le président palestinien Mahmoud Abbas de "terroriste diplomate".





Enfin, plus récemment, peu après sa désignation au poste de ministre de la Défense, Avigdor Lieberman propose tout simplement que les Israéliens d’origine arabe, dits "déloyaux", se fassent décapiter. "Ceux qui sont de notre côté méritent beaucoup, mais ceux qui sont contre nous méritent de se faire décapiter à la hache."





Autant de déclarations choc et anti-palestiniennes. Jusqu’à présent, Avigdor Lieberman ne s’était jamais adressé à la communauté juive de France. Près de 5000 juifs de France ont immigré en Israël en 2016, soit une baisse de plus de 30% par rapport à l'an dernier. En 2014 et 2015, les juifs de France avaient fourni les plus gros contingents de l'immigration juive vers Israël, avec respectivement 7200 et 7800 immigrants.