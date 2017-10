Le Nobel de la paix décerné à la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN)

Ils étaient 318 candidats, pour un Nobel de la paix. Un an après Juan Manuel Santos, le comité Nobel a choisi de distinguer la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), formée de plusieurs ONG dans le monde. Une décision de circonstance, à l’heure où les tensions internationales autour de l’arme atomique s’amplifient en Iran et Corée du Nord.





Née en Australie et officiellement lancée à Vienne en 2007, l'ICAN se présente comme une coalition d'organisations non

gouvernementales présentes dans plus de cent pays. C'est sous son impulsion que 122 pays ont signé en juillet dernier un traité historique d’interdiction de l’arme atomique. Mais sa portée reste encore symbolique en raison du boycott du texte par les neuf puissances nucléaires , à savoir les Etats-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, qui possèdent au total environ 15.000 armes nucléaires. En outre, l'autre limite relative à ce traité réside dans le fait qu'il n'entrera en vigueur qu'une fois qu'il aura été ratifié par 50 pays.





"Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Certains pays modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus de pays se procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord", a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, qui a appelé les puissances nucléaires à entamer des "négociations sérieuses" en vue d'éliminer leur arsenal.





L'attribution de ce prix vise à encourager les efforts en faveur d'un désarmement nucléaire au moment où les tensions sont

exacerbées entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur ce sujet et où l'avenir de l'accord sur le programme nucléaire iranien est incertain. Evoquant un "signal d'alarme", Beatrice Fihn, qui dirige l'ICAN juge que "les armes nucléaires peuvent littéralement mener le monde à sa fin".





Le prix Nobel de la paix, doté de neuf millions de couronnes suédoises, soit près d'un million d'euros, sera remis à Oslo le 10 décembre prochain.