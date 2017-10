Le "oui" à l’indépendance l’a emporté en Catalogne : et maintenant ?

Le bras de fer entre Madrid et le gouvernement séparatiste catalan semble bien parti pour durer. Face à l’inflexibilité du gouvernement espagnol, 44 organisations - dont les principaux syndicats catalans et deux associations indépendantistes - ont ainsi appelé à une journée de grève générale mardi dans toute la Catalogne. "Nous appelons toute la société, les organisations patronales, les chefs d'entreprise, les syndicats, les travailleurs, les indépendants, les institutions et tous les citoyens de Catalogne à un arrêt du "pays" mardi 3 octobre", ont écrit ces organisations dans un communiqué.





Dimanche, près de 850 personnes ont été blessées par les forces de l'ordre, qui ont fait usage de matraques et de balles en caoutchouc pour s'opposer à la tenue du scrutin. "La situation peut encore se détériorer, prévient ce lundi le quotidien catalan La Vanguardia. Nous entrons dans une phase de grèves et de manifestations de rues, (...) davantage de mouvements, davantage de répression".