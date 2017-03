Le pape François regrette la messe en latin mais lance un appel pour moderniser la musique sacrée

Le pape François regrette l’abandon du latin à la messe, a-t-il fait savoir samedi 4 mars au Vatican, devant plus de 400 participants à un congrès international sur la musique sacrée. "La rencontre avec la modernité et l'introduction des langues parlées (dans chaque pays, au lieu du latin) dans la liturgie ont suscité tant de problèmes", a estimé le pontife argentin. "Par moments, une certaine médiocrité, superficialité et banalité a prévalu, au détriment de la beauté et de l'intensité des célébrations liturgiques", a-t-il ajouté.