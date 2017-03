Le petit fils du légendaire parrain de la mafia John Gotti arrêté et déféré à New York

Quelques jours plus tôt, le jeune homme avait déjà sévi. Il aurait ainsi mis le feu, accompagné de deux complices, à une voiture à la demande de Vincent Asaro, un cadre du clan mafieux Bonanno. Ce dernier en voulait au propriétaire de lui avoir fait une queue de poisson. John J. Gotti a été présenté à un juge fédéral de Brooklyn qui lui a signifié son inculpation, principalement pour incendie volontaire et vol en bande organisée, et ordonné son placement en détention.





Six personnes ont également été interpellées mercredi, notamment Vincent Asaro (82 ans), relaxé en 2015 à l'issue de son procès pour sa participation présumée au fameux "casse de la Lufthansa", en 1978, qui avait vu une bande organisée dérober pour six millions en numéraire et bijoux dans un coffre de l'aéroport John F. Kennedy.