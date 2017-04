Le porte-avion nucléaire que Donald Trump affirme avoir envoyé vers la Corée du Nord… se trouve en fait à 5000 km de là

Il faut se souvenir que c’est l’envoi supposé de cette flotte, et plus particulièrement du porte-avion Carl Vinson, qui avait fait grimper la tension dans toute la région. Cette psychose avait d’ailleurs été savamment entretenue. Harry Harris, porte-parole de l’US Pacific Command et auteur de l’annonce initiale du 9 avril, avait alors qualifié la Corée du Nord de "menace n°1 dans la région", "en raison de son programme de missiles irresponsable, déstabilisateur et imprudent, et de la poursuite de ses recherches en vue de disposer d'armes nucléaires". Le 11, le général Jim Mattis, Secrétaire à la Défense des États-Unis, affirmait même que le Carl Vinson "sera bientôt dans la péninsule coréenne"… Et puis le 12, Donald Trump, dans une interview à Fox Business Network, confirmait : "Nous leur envoyons une armada, très puissante."