Le porte-parole de la Maison Blanche Sean Spicer s'excuse après avoir comparé Bachar Al-Assad à Hitler, Berlin s'insurge

Le poids des mots. Dans un contexte de fortes tensions internationales (notamment entre Américains et Russes) autour de la Syrie et des frappes américaines consécutives à l'usage d'armes chimiques de Bachar Al-Assad contre sa population, le porte-parole de la Maison Blanche, n'a rien fait pour calmer les choses.Mardi soir, Sean Spicer, a en effet déclaré que le président syrien Bachar al-Assad avait fait pire qu'Adolf Hitler en utilisant ces armes chimiques : "Pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas utilisé d'armes chimiques. Une personne aussi abjecte qu'Hitler n'est même pas tombée aussi bas que d'utiliser des armes chimiques. La Russie doit se demander si c'est un pays avec lequel elle veut s'aligner".