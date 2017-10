Le président chinois Xi Jinping obtient un nouveau mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste

S'adressant à la presse entouré de ses six collègues, dont le Premier ministre Li Keqiang, M. Xi a remercié le comité central de lui avoir offert un nouveau mandat. "Je prends cela non seulement comme une approbation envers mon travail, mais aussi comme un encouragement qui me poussera à aller de l'avant", a-t-il lancé, dans une allocution retransmise en direct à la télévision.

Xi Jinping, arrivé au pouvoir fin 2012, est assuré d'obtenir un nouveau mandat de président de la République populaire en mars prochain.





Mardi, le nom de Xi Jinping a été inscrit dans la charte du Parti communiste chinois (PCC), un symbole faisant de l'homme fort de Pékin l'égal du fondateur du régime Mao Tsé-toung. "La Pensée Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère" figure désormais dans la charte du parti au pouvoir, selon le vote unanime des délégués du XIXe congrès du PCC.

M. Xi devient ainsi le premier dirigeant chinois depuis Mao, au pouvoir de 1949 à 1976, à voir son nom figurer dans la charte du parti alors qu'il est encore à la tête du pays.