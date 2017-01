Le procès des "disparus du Novotel" d'Abidjan s’ouvre en Côte d’Ivoire

Six ans après les faits, le procès des "disparus du Novotel" s’ouvre ce mardi 31 janvier en Côte d’Ivoire. Dix personnes - dont huit militaires - comparaissent devant la cour d'assises d'Abidjan. Ils sont jugés pour enlèvement, séquestration, assassinat et disparition de cadavres. "Nous attendons trois choses du procès : savoir s'il y a des commanditaires, où ont disparu les corps et pourquoi on les a arrêtés puis tués", a commenté l'avocat français des familles des victimes, Pierre Olivier Sur.





L’instigateur présumé de cette opération, le général Bruno Dogbo Blé, qui commandait alors la Garde républicaine, nie son implication. "Mais a-t-il reçu des ordres ? Au-dessus de lui, il n'y a que Laurent Gbagbo ou Simone (son épouse)", interroge Me Sur. L'ex-président est actuellement jugé à la Cour pénale internationale (CPI) et son épouse, déjà condamnée à 20 ans de prison à Abidjan, comparait aux assises dans une autre procédure.