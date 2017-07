Le rappeur américain DMX interpellé : il doit 1,7 million de dollars aux impôts

Né Earl Simmons, DMX (46 ans) doit être présenté vendredi à un juge fédéral de Manhattan, a annoncé jeudi le procureur fédéral de Manhattan, Joon H. Kim, dans un communiqué. L'artiste est inculpé de 14 chefs d'accusation, principalement de fraude fiscale, qui sont passibles d'une peine cumulée de plus de 40 années d'emprisonnement. Il est notamment soupçonné d'avoir "oublié" de verser 1,7 millions de dollars aux impôts.





Devenu célèbre à la fin des années 90, DMX est un rappeur au style dur, dont les textes mêlent violence et noirceur, avec une voix grave et râpeuse très reconnaissable. Entre 1998 et 2003, il a placé cinq albums en tête des ventes aux Etats-Unis, notamment "It's Dark and Hell is Hot", qui est resté dans les classements américains durant 101 semaines. Selon le document de l'accusation, publié jeudi par les services du procureur fédéral de Manhattan, DMX a omis de verser 1,7 million de dollars d'impôts correspondant à des revenus perçus entre 2002 et 2005.