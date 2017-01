"Le régime de Kim Jong-Un tombera un jour", selon un ancien ambassadeur nord-coréen

Il a fui ses fonctions en août 2016, et promis de dédier sa vie à la dénonciation de la cruauté du régime de Pyongyang. Thae Yong Ho, ancien numéro deux de l’ambassade nord-coréenne à Londres pendant 20 ans, a réussi à rejoindre la Corée du Sud avec sa femme et ses deux enfants. À Séoul, où il se dit en sécurité, l’ancien fonctionnaire de la République populaire démocratique de Corée s’est livré sur l’arme nucléaire de Kim Jong-Un, mais aussi son avenir à la tête du pays, à un journaliste de la BBC.





Thae Yong Ho, qui a décidé de quitter ses fonctions à Londres après de nombreuses discussions avec sa famille et promis de tout faire pour encourager d'autres défections, en sait peu sur le dirigeant nord-coréen : "Sa vie est secrète. Personne ne sait où il vit mais il est impitoyable. Sa capacité à faire du mal ne doit pas être sous-estimée. Si sa survie est menacée, il ferait des ravages et détruirait tout ce qu’il peut", raconte le quinquagénaire à la BBC. Et les Etats-Unis ne sont pas épargnés.