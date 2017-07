L'incroyable vidéo de propagande du régime turc pour l'anniversaire du putsch manqué

En hommage aux victimes, les députés du Parlement turc ont respecté ce samedi une minute de silence. Ce coup d’Etat avorté a servi de prétexte au régime pour asseoir un peu plus son autorité et mener une grande purge politique.





Rien que cette semaine, ce sont 7000 policiers et militaires, soupçonnés d'être liés à ce putsch, qui ont été limogés et près de 50 000 personnes ont été arrêtées depuis un an.