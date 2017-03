Le ressortissant français enlevé au Tchad se trouverait au Soudan

Le ressortissant français enlevé jeudi 23 mars au Tchad dans la région d'Abéché, se trouverait au Soudan voisin, a indiqué ce vendredi le ministre tchadien de la Sécurité Ahmat Mahamat Bachir. Ce dernier avait indiqué jeudi que le Français avait été "enlevé dans une localité située à 50 km de Goz Beida", à 200 km au sud d'Abéché.





Des forces mixtes tchadiennes et soudanaises recherchent l'otage français, selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui n'a donné aucun autre détail sur le dossier. "Nous faisons tout ce qui est possible en liaison avec les autorités tchadiennes pour obtenir sa libération", a-t-il déclaré ce vendredi à Paris. "Nous faisons tout pour le retrouver", a également déclaré François Hollande avant de rappeler qu'"en matière d'otages, le mieux est d'en dire le moins possible".





"Un contingent de l'armée tchadienne a été déployé dans la région où l'otage français a été enlevé", indique de son côté l'hebdomadaire tchadien Alwihda. Selon Europe 1, il s’agit d’un employé d'une soixantaine d'années travaillant pour une société minière. Il aurait été enlevé par plusieurs hommes alors qu’il transportait la paie des employés de son entreprise.