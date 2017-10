Le "roi du porno" Larry Flynt offre 10 millions de dollars à qui permettra de destituer Donald Trump

S’il reconnaît qu’une procédure d’impeachment pourrait conduire à un certain désordre politique, Larry Flynt estime qu’il serait pire de laisser le président américain en poste. "Le plus inquiétant, c’est que bien avant que l'apocalypse du changement climatique ne frappe, Trump pourrait déclencher une guerre mondiale nucléaire", juge-t-il encore. "Ses décisions de politique étrangère ont été marquées, non par une réflexion sobre mais par des émotions épidermiques et des tweets erratiques et malavisés, souvent en contradiction avec l’ordre établi."





Comme il le rappelle lui-même, Larry Flynt – qui a soutenu Hillary Clinton durant la campagne présidentielle – ne mène pas là sa première offensive médiatique contre des hommes politiques. En 2007, il avait ainsi offert un million de dollars, déjà via une publicité en pleine page dans le Washington Post, pour obtenir des éléments sur les relations sexuelles illégitimes d’un membre du Congrès. Même chose en 1998, lorsqu’il avait poussé à la démission le parlementaire Bob Livingston, alors en lice pour être président de la Chambre des représentants, sur fond de scandale sexuelle également. En 2012, là encore, Larry Flynt avait proposé un million de dollars pour mettre la main sur les déclarations de revenus de Mitt Romney, à l’époque candidat républicain à la présidence.