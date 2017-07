Le Royaume-Uni célèbre son premier mariage gay musulman

Un joli happy end pour les deux jeunes hommes. Et une belle victoire pour Jahed Choudhury, qui a dû se battre contre tous les obscurantismes. Issu d’une famille croyante musulmane, originaire du Bangladesh, il a ainsi expliqué à l'Express and Star que son homosexualité (qu’il a longtemps cachée) lui a valu d’être "harcelé et insulté à maintes reprises pendant son adolescence". Pendant un temps, il aurait même essayé de prendre des médicaments pour combattre son orientation sexuelle, eu une petite amie et fait un pèlerinage en Arabie Saoudite et au Bangladesh. En vain.





Alors Jahed Choudhury a décidé d'assumer. Mais pas facile quand toutes les portes se ferment autour de soi. "Dans la rue, les gens m'insultaient, et sur la porte de ma maison, des injures ont été peintes. Même la mosquée dans laquelle j'avais l'habitude de me rendre depuis 15 ans s'est mise tout à coup à me refuser l'accès", raconte-t-il au quotidien britannique. Complètement ostracisé, il tente de mettre fin à ses jours. Et comme dans toutes les belles histoires, c'est à ce moment là qu'il fait la rencontre de Sean Rogan, celui qui allait devenir son mari. "Ensuite, une association nous a trouvé un hébergement et depuis deux ans, nous vivons ensemble. Je lui ai fait ma demande en juin dernier, le jour de son anniversaire", poursuit Jahed Choudhury.