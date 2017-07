Le sénateur John McCain, atteint d'une tumeur au cerveau, ira voter la réforme de santé

Dans un communiqué publié par ses services, le sénateur de l'Arizona a donc annoncé qu'il se rendrait au Capitole, le vote par procuration étant interdit : "Le sénateur est impatient de revenir demain au Sénat des Etats-Unis pour continuer à travailler sur des lois importantes, y compris la réforme du système de santé, celle sur l'Autorisation nationale de Défense et les nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du nord". Ce dernier, 80 ans et ancien candidat à l'élection présidentielle américaine en 2008, a pourtant été diagnotisqué d'une tumeur au cerveau à la suite d'une intervention, vendredi 21 juillet, pour retirer un caillot de sang. Ce type de cancer, un glioblastome, possède l'un des taux de survie les plus faibles.