VIDÉO - Un youtubeur débarqué d’un avion Delta Airlines pour avoir parlé arabe ?

C’est une triste illustration de la psychose actuelle et de l'islamophobie grandissante. Dans une série de vidéos très largement partagées sur les réseaux sociaux, le youtubeur américain Adam Saleh affirme avoir été débarqué ce mercredi d'un vol de la compagnie Delta Airlines à destination de New York pour avoir échangé quelques mots en arabe avant le décollage de l’avion. Selon ses propres dires, le jeune homme était au téléphone avec sa mère pour la prévenir de son heure d’arrivée.





"Nous avons été expulsés d’un avion Delta Airlines parce que je parlais arabe avec ma mère au téléphone et avec mon ami", fait savoir Adam Saleh, dans un tweet publié à la mi-journée. Un tweet accompagné d’une vidéo (voir ci-dessous) tournée à l’intérieur de l’appareil, dans laquelle on peut voir les autres passagers du vol, certains prenant la défense du jeune homme, d’autres, assis dans le fond, semblant au contraire lui demander de partir et lui lançant même des "au revoir" ("bye bye" en version originale) sarcastiques.