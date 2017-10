VIDÉO - Jeune, anti-immigration et proche de l'extrême droite, Sebastian Kurz, le futur chancelier autrichien

Après des études de droit inachevées, le Viennois se lance dans la politique à la fin des années 2000. Il rejoint l'ÖVP et gagne un siège au conseil municipal de sa ville natale. Il grimpe alors vite dans les strates du parti conservateur et devient dès 2011 secrétaire d'État à l'Intégration. Après la reconduite de la coalition des conservateurs et des sociaux-démocrates en 2013, il est nommé ministre fédéral de l'Intégration, des Affaires européennes et internationales. Il n'a alors que 27 ans.





Mais c'est surtout lorsqu'il reprend les rênes de son parti en mai dernier que son ascension s'accélère brusquement. Le jeune homme annonce alors vouloir mettre fin à la coalition au pouvoir, ce qui conduit à l'organisation d'élections anticipées.