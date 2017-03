Législatives aux Pays-Bas : Geert Wilders est-il le Marine Le Pen néerlandais ?

À la manière de la dirigeante frontiste, le politicien néerlandais peroxydé de 53 ans – qui vit depuis des années sous protection policière permanente – divise. Et ce d’autant plus dans un pays qui se vante depuis longtemps de sa tolérance multiculturelle. Comme Marine Le Pen, Geert Wilders tente d’ailleurs de modérer son discours. "Nous ne sommes pas xénophobes", assurait-il lors d'un récent entretien accordé à nos confrères de l’AFP. Mais chassez le naturel...





Toujours au cours de cet entretien, celui qui a été reconnu coupable de discrimination en décembre dernier pour des propos tenus en 2014 expliquait en effet : "Nous sommes contre l'afflux d'une culture qui est contre toutes nos valeurs." Dans son viseur ? L’islam et les musulmans. Geert Wilders affirme ainsi être en croisade contre ce qu'il nomme "l'islamisation" de son pays et n’hésite pas à comparer le Coran, qu'il qualifie de "fasciste" et veut faire interdire, à "Mein Kampf", le manifeste politique d'Adolf Hitler. Il se dit aussi partisan d’une forme de "Muslim Ban" sembable à celui de Donald Trump.