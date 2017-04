"Les 15 minutes les plus longues de ma vie" : trois jours après, le blessé Marc Bartra raconte l'attaque du bus de Dortmund

Dans son long message, l'international ibérique a ainsi fait le récit de l'attaque, partagé entre douleur et angoisse : "La douleur, la panique et l'incertitude de ne pas savoir ce qui se passait, et combien de temps ça allait durer. Ce furent les quinze minutes les plus longues et les plus dures de ma vie." Trois jours après, "le choc de ces journées s'atténue petit à petit et laisse la place au désir de vivre, de se battre, de travailler, de rire, de pleurer, de sentir, d'aimer, de croire, de jouer, de m'entraîner, de continuer à profiter de mes proches, de ceux que j'aime, des amis, de ma passion, de défendre, de sentir l'herbe comme je le fais avant les matches pour me motiver", évoque-t-il.





Malgré la douleur et le traumatisme, Bartra ressent également un sentiment de fierté d'avoir surmonté cette attaque, dont il porte les stigmates sur le bras droit. "Quand je regarde mon poignet, enflé et grièvement blessé, vous savez ce que je ressens ? De la fierté. Je le regarde en me disant que tout le mal qu'ils ont voulu nous faire s'est résumé à cela." Opéré d'une fracture du radius et soigné pour des coupures au bras causées par des éclats de verre, l'Espagnol sera absent des terrains environ quatre semaines, selon les propos de son entraîneur en conférence de presse jeudi.