Les Alliés savaient dès 1942 : des documents inédits de l'Onu sur les camps de la mort dévoilés

Ils étaient gardés secrets depuis plus de six décennies. Des milliers de documents inédits sur le génocide juif émanant de la Commission des crimes de guerre des Nations unies vont être publiés cette semaine par la librairie londonienne Wiener Library, qui soutient l'étude de l'Holocauste, relate The Independant.





Ils montrent notamment que les gouvernements américain, britannique et soviétique savaient dès décembre 1942 qu’au moins deux millions de juifs avaient été assassinés. Et ce alors que "les historiens pensaient que les Alliés avaient appris l’existence des camps d’extermination au moment où ils les avaient découverts (en 1945, ndlr)", affirme à The Independant Dan Plesch, historien britannique qui a exhorté les diplomates, dont Samantha Power, ambassadeur des États-Unis à l'Onu, à publier les documents.