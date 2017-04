Les Américains viennent de l'utiliser pour la première fois en Afghanistan : que sait-on de la "mère de toutes les bombes" ?

Conçue pour être utilisée pendant la guerre en Irak, la "MOAB" a été testée pour la première fois le 12 mars 2003, dans la base aérienne d’Eglin, en Floride. Elle avait été larguée de l'arrière d'un avion de transport C-130 et son explosion avait soulevé un immense nuage de débris très haut dans le ciel, mais pas à la manière d'un "champignon" nucléaire, avait indiqué un responsable du Pentagone à l’époque. Si 20 exemplaires existent dans le monde, l’armée américaine en possède 16. Si elle fait partie des bombes non nucléaires les plus puissantes du monde, son impact est bien moindre à la plus petite bombe nucléaire de l'arsenal américain. A titre de comparaison, cette dernière est 30 fois plus puissante que la "MOAB".





En septembre 2007, les Russes avaient effectué un test grandeur nature de leur bombe thermobarique, quatre fois plus puissante que la MOAB. Ils l’avaient ainsi surnommé « le Père de toutes les bombes », en réponse aux Américains.