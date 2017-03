Corruption : les enquêteurs vont demander l'arrestation de l'ex-présidente sud-coréenne

L'ex-présidente est soupçonnée de nombreux délits, et notamment d'avoir été la complice de sa confidente Choi Soon-Sil, jugée pour avoir utilisé ses relations pour extorquer des dizaines de millions de dollars aux conglomérats sud-coréens. "L'accusée a abusé de ses énormes pouvoirs et de son statut de présidente pour recevoir des pots-de-vins des entreprises, ou pour violer les principes de la liberté de gestion des entreprises, et a fait fuiter des informations confidentielles importantes sur des affaires d'Etat", ont annoncé les enquêteurs. "Beaucoup de preuves ont été rassemblées, mais l'accusé rejette les accusations et il y a un risque de destruction de preuves."





Choi Soon-Sil, l'amie de 40 ans de Park Geun-Hye au coeur du scandale, est elle-même détenue et il serait "contraire aux principes d'équité" si l'ex-présidente n'était pas elle-même arrêtée, poursuivent les enquêteurs.