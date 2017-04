Corée du Nord : tir de missile (raté) saboté par les Etats-Unis ? Washington ne dit pas non

Washington préfère souligner le "fiasco" de la dernière tentative de tir de missile nord-coréenne. Par la voix de la conseillère nationale adjointe de sécurité K.T McFarland, les Etats-Unis ont (timidement) botté en touche les soupçons de cyber-sabotage les visant. "Vous savez que nous ne pouvons pas parler de l'intelligence secrète et de ce qui aurait pu être fait, des opérations secrètes", a déclaré McFarland à "Fox News Sunday", avant d'ajouter qu'elle n'avait "vraiment aucun commentaire".





L'ancienne collaboratrice de la Fox News a pourtant souligné plus tôt dans un message équivoque, que l'échec du test de tir de missile non nucléaire par Pyongyang est loin d'être leur première tentative ratée, et que la guerre cybernétique fait maintenant partie intégrante du paysage géopolitique. Dans une interview à la BBC, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères Malcolm Rifkind a par exemple affirmé "qu'il est tout à fait possible que les États-Unis — à l'aide de cyber méthodes — aient réussi à interrompre à plusieurs reprises ces types de tests en les faisant échouer".