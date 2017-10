Les Etats-Unis ont voté contre une résolution de l'ONU condamnant la peine de mort pour l'homosexualité

L'administration Trump n'a donné aucune explication à ce vote, survenu quelques jours seulement après que le Président Trump a approuvé, dans la controverse, la candidature de Roy Moore pour le Parti républicain au Sénat. Ce juge de l'Alabama, homophobe notoire, avait déclaré notamment déclaré dans une interview télévisée datant de 2005 que l'homosexualité devait être rendue illégale ("la Constitution est fondée sur la morale établie par les Écritures saintes"), la qualifiant d'"abjecte, immorale", de "crime contre la nature" et de "mal inhérent".





Comme le titre l'article de ThinkProgress.org en exergue : "So far, no explanation has been given" ("Jusqu'ici, aucune explication n'a été fournie").