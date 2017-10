Les Etats-Unis rouvrent leurs portes aux réfugiés, sauf pour 11 pays

Le "travel ban", le tristement célèbre décret anti-immigration, avait fait polémique dès sa signature par Donald Trump lors de son arrivée à la Maison-Blanche. Suspendu par plusieurs décisions de justice puis partiellement restauré en juin par la Cour Suprême, il permettait aux autorités américaines de bloquer l’accès au territoire américain pendant trois mois aux ressortissants de six pays (Syrie, Libye, Iran, Soudan, Somalie et Yémen) et quatre mois aux réfugiés du reste du monde. Le temps de mettre en place des procédures de vérifications renforcées.





Mardi, la Maison-Blanche a indiqué que ces mesures ont permis de revoir les méthodes de vérifications des antécédents des voyageurs et "rendu notre nation plus sûre". Le système d’admission des réfugiés a donc été relancé, selon un nouveau décret signé par le président américain. Des études approfondies de leur présence sur les réseaux sociaux et de leur historique de connections seront notamment mises en place, a expliqué une responsable des services d’immigration.