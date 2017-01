Zuckerberg à Trump : "Les Etats-Unis sont une nation d’immigrants, et nous devrions en être fiers"

Selon lui, les Etats-Unis doivent garder ses "portes ouvertes aux réfugiés et à ceux qui en ont besoin". Car le décret signé ce vendredi prévoit également l'arrêt du programme d'accueil de ces populations qui arrivent de pays en guerre. "Si nous avions refusé les réfugiés il y a quelques décennies, la famille de Priscilla ne serait pas là aujourd'hui", a-t-il poursuivi.





Dans son message, le milliardaire a estimé que c'est un avantage d'avoir "les gens les plus brillants issus de toute la planète qui peuvent vivre et travailler" aux Etats-Unis. "J'espère que nous trouverons le courage et la compassion pour rassembler les gens", a-t-il conclu.





Lors de l'élection de Donald Trump en novembre dernier, le patron de Facebook avait pourtant suscité de nombreuses critiques, accusé d'avoir en partie contribué à l'élire , en laissant se propager à grande échelle, de fausses informations. Il s'était alors expliqué, sur son réseau social, assurant qu'une infime partie de ce qui était diffusé était faux, et que cela ne pouvait avoir joué sur le scrutin final. Il avait par ailleurs assuré que ses équipes faisaient tout ce qui leur était possible pour faire disparaître ces "fake news".





De son côté, la n°2 de Facebook Sheryl Sandberg n'est pas non plus restée insensible à la politique que mène depuis quelques jours le président américain. Dans un message, également publié sur le réseau social, elle a dénoncé le décret pris contre l'avortement. "Cela pourrait avoir de terribles conséquences pour les femmes et les familles partout dans le monde", a-t-elle indiqué. "Les droits de la femme sont des droits humains, et il n'y pas de droit plus essentiel que ceux qui concernent la santé. Les femmes du monde entier mérite notre soutien".